Samsun'da pandemi tedbirlerine uymayan 131 iş yerine ceza - Son Dakika

SAMSUN (İHA) – Samsun'da tematik denetimler kapsamında bugün bin 495 iş yeri kontrol edilerek tedbirlere aykırı davranan 131 iş yerine yaptırım uygulandı.

Samsun Valiliği tarafından 17 ilçe genelinde kaymakamların başkanlığında gerçekleştirilen tematik denetimlere ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, pazar yeri, alışveriş merkezleri, sosyete pazarları ve benzeri yerlerde bugün gerçekleştirilen denetimlerde toplamda bin 495 iş yeri kontrol edilerek 131 iş yerinin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi.

Korona virüsü rakamlarının şehirde yükseldiği bu dönemde denetimlerin artarak devam edeceğini söyleyen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, kurallara eksiksiz riayet edilmesinin salgınla mücadelenin başarısı için en önemli unsur olduğunu belirtti. - SAMSUN