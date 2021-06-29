Paniğe neden olan doğal gaz kaçağı kontrol altına alındı - Son Dakika

Samsun'un İlkadım ilçesinde, paniğe neden olan doğal gaz kaçağı bulunan borunun onarılması için çalışma yapılıyor.
Kıran Mahallesi'nde yayılan koku üzerine vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve SAMGAZ ekiplerine bildirdi.
SAMGAZ ekipleri, kentsel dönüşüm alanındaki şantiyede çalışan iş makinesinin doğal gaz borusunu patlatması nedeniyle gaz kaçağı olduğunu belirledi.
Çevrede güvenlik önlemi alınan bölgede ekipler gaz akışını keserek paniğe yol açan kaçağı kontrol altına aldı. Borunun onarılması amacıyla çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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