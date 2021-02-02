Samsun'da park halindeki 12 aracın aynalarını kıran kişi yakalandı - Son Dakika

Samsun'un İlkadım ilçesinde park halindeki 12 aracın aynalarını kıran şüpheli gözaltına alındı.

Cedit Mahallesi Gençlik Caddesi'nde gece park halindeki araçlarının aynalarının kırıldığını görenler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen İlkadım Emniyet Müdürlüğü Gazi Polis Merkezi ekipleri, yaptıkları incelemede 12 aracın aynalarının kırıldığını tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri de araçların üzerinde parmak izi çalışması yaptı.

Polis, O.G. (42) olduğu belirlenen şüpheliyi gözaltına aldı. Gazi Polis Merkezine götürülen zanlı, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.