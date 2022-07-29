Samsun'da park halindeki araç yandı - Son Dakika
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Samsun'da park halindeki araç yandı

29.07.2022 18:30
Samsun'da park halindeki araç yandı

Samsun'da park halindeki aracın motor kısmı tamamen yanarken itfaiye müdahale ederek söndürdü.

Samsun'da park halindeki aracın motor kısmı tamamen yanarken itfaiye müdahale ederek söndürdü.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadulu Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış Ç. 55 LB 992 plakalı hafif ticari aracını park edip evine gittikten 5 dakika sonra araçta yangın çıktı. Aracın motor kısmından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu araç sahibine, itfaiye ve polise haber verdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Aracın motor kısmında elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın aracın diğer taraflarına sıçramadan söndürüldü. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

İlkadım, Tragger, İtfaiye, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da park halindeki araç yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da park halindeki araç yandı - Son Dakika
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