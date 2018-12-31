Son Dakika Haberleri: Samsun'da Park Halindeki Araçların Lastikleri Kesildi

Samsun'da Park Halindeki Araçların Lastikleri Kesildi

35 dakika önce

Samsun'un Canik ilçesinde park halindeki 10 aracın lastikleri kimliği belirlenemeyen kişilerce kesildi.

Samsun'da Park Halindeki Araçların Lastikleri Kesildi, System.String[]
Samsun'un Canik ilçesinde park halindeki 10 aracın lastikleri kimliği belirlenemeyen kişilerce kesildi.

Belediyevleri Mahallesi Hekimhan ve Ertuğrul Sokak'ta akşam park halindeki araçlarının lastiklerinin kesildiğini gören kişiler durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen Canik Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçileri, yaptıkları incelemede 16 lastiğin kesici ve delici aletlerle patlatıldığını tespit etti.

Haber verilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, araçların üzerinde parmak izi çalışması yaptı.

Araç sahiplerinden Muzaffer Özgür, aracının lastiğinin kesildiğini polis ekiplerinden öğrendiğini söyledi. Aracını evinin önüne park ettiğini belirten Özgür, "Aşağı indiğimde aracımın lastiğinin patlatıldığını gördüm. Bu sokakta ilk defa böyle bir şey oluyor. Daha önce böyle bir şey başımıza gelmedi." dedi.

Diğer araç sahipleri de şikayetçi olduklarını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:09 Kaynak: AA

Hekimhan, Emniyet Müdürlüğü, Canik, Samsun, 3. Sayfa
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