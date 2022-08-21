Süt toplama aracının altına giren çocuk ezilerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Süt toplama aracının altına giren çocuk ezilerek hayatını kaybetti

21.08.2022 14:56
Süt toplama aracının altına giren çocuk ezilerek hayatını kaybetti

Samsun'da park halindeki süt toplama atacının altına giren çocuk aracın hareket etmesi sonucu ezilerek hayatını kaybetti.

Samsun'da park halindeki süt toplama atacının altına giren çocuk aracın hareket etmesi sonucu ezilerek hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırsal mahallede süt toplayan üzerinde süt tankı bulunan T.D. (40) idaresindeki kamyonet park halindeyken aracın altına 1.5 yaşlarındaki Yasin Büyük girdi. Aracını hareket ettiren T.D. kazara Yasin Büyük'ü ezerek ölümüne sebep oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Yasin Büyük, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Süt toplama aracının altına giren çocuk ezilerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Süt toplama aracının altına giren çocuk ezilerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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