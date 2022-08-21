Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırsal mahallede süt toplayan üzerinde süt tankı bulunan T.D. (40) idaresindeki kamyonet park halindeyken aracın altına 1.5 yaşlarındaki Yasin Büyük girdi. Aracını hareket ettiren T.D. kazara Yasin Büyük'ü ezerek ölümüne sebep oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yasin Büyük, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Süt toplama aracının altına giren çocuk ezilerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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