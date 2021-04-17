Park halindeyken hareket eden tanker geçidin üzerinde asılı kaldı - Son Dakika

İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonun önünde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre Mürsel T., tanker ile istasyona akaryakıt getirip boşattıktan sonra aracını rampa aşağı yol kenarına park etti. Çalışır halde bıraktığı aracından aşağı inerken el frenini çekmeyi unuttuğu iddia edilen Mürsel T., tankerin bir anda rampa aşağı hareket ettiğini fark edince peşinden koştu ancak yapacak bir şey olmadığını fark etti.

ASILI KALDI

Rampa aşağı ilerleyen tanker Sülün Kuşu Alt Geçidi'nin üst korkuluklarına çarpıp korkulukları parçalayarak asılı kaldı. Aracın ön kısmı boşta kalan tankerin yola düşmemesi muhtemel bir faciayı önledi. Polis alt geçidi çift yönden trafiğe kapatırken, askıda kalan tankeri ise vinç yardımıyla kurtarma çalışması başlatıldı.