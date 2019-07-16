Samsun'da parkta bulduğu silahla annesini kazara yaraladığı iddiası
10 saat önce
Samsun'da, parkta bulduğu silahla annesini kazara yaraladığı iddia edilen genç gözaltına alındı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:19 Kaynak: AA
'da, parkta bulduğu silahla annesini kazara yaraladığı iddia edilen genç gözaltına alındı.
İddiaya göre, B.A. (17) İlkadım
ilçesi Hastane Mahallesi Hastanebaşı Parkı'nda tabanca buldu. B.A'nın evde incelediği silahın patlaması üzerine aynı odadaki annesi Aynur A. (41) boynundan vuruldu.
Ağır yaralanan Aynur A, oğlunun çağırdığı 112 Acil Servis
ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
B.A. ise İl Emniyet Müdürlüğü
Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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