Samsun'da parkta kuzenini vuran şahıs yakalandı
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Samsun'da parkta kuzenini silahla yaralayan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:59 Kaynak: İHA
'da parkta kuzenini silahla yaralayan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Rasathane Mahallesi'nde bulunan Anneler Parkı'nda dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta karşılaştığı teyzesinin oğlu E.Ç.'nin (29) silahlı saldırısına uğrayan M.T.(24) yaralandı. 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan M.T. tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan ise kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri şüpheli E.Ç.'yi gözaltına aldı Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.Ç. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. - SAMSUN
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