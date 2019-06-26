Son Dakika Haberleri: Samsun'da parkta kuzenini vuran şahıs yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Samsun'da parkta kuzenini vuran şahıs yakalandı

45 dakika önce

Samsun'da parkta kuzenini silahla yaralayan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da parkta kuzenini vuran şahıs yakalandı, System.String[]
Samsun'da parkta kuzenini silahla yaralayan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde bulunan Anneler Parkı'nda dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta karşılaştığı teyzesinin oğlu E.Ç.'nin (29) silahlı saldırısına uğrayan M.T.(24) yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan M.T. tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan ise kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri şüpheli E.Ç.'yi gözaltına aldı Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.Ç. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:59 Kaynak: İHA
İlkadım, Polis, Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih'te korkunç olay! Tacikistanlı kadını kafasına poşet geçirip öldürdüler Bulaşık yıkarken düştüğü sulama kanalında boğuldu Ağlama sesi ihbarına giden polis, ormanda torbaya sarılmış bebek buldu İYİ Parti Grup Başkan Vekili trafikte 4 kişinin saldırısına uğradı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 15:44:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da parkta kuzenini vuran şahıs yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]