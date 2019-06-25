Son Dakika Haberleri: Samsun'da parkta silahlı saldırı: 1 yaralı
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Samsun'da parkta silahlı saldırı: 1 yaralı

39 dakika önce

Samsun'da parkta teyzesinin oğlunun silahlı saldırısına uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Samsun'da parkta silahlı saldırı: 1 yaralı, System.String[]
Samsun'da parkta teyzesinin oğlunun silahlı saldırısına uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde bulunan Anneler Parkı'nda saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta karşılaştığı teyzesinin oğlu E.Ç.'nin silahlı saldırısına uğrayan M.T.(24) yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan M.T. tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:39 Kaynak: İHA
İlkadım, Samsun, 3. Sayfa
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