Samsun'da parkta silahlı saldırı: 1 yaralı
1 saat önce
Samsun'da parkta silahlı saldırı: 1 yaralıSAMSUN - Samsun'da parkta teyzesinin oğlunun silahlı saldırısına uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:43 Kaynak: İHA
'da parkta silahlı saldırı: 1 yaralı
SAMSUN - Samsun'da parkta teyzesinin oğlunun silahlı saldırısına uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Rasathane Mahallesi'nde bulunan Anneler Parkı'nda saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta karşılaştığı teyzesinin oğlu E.Ç.'nin silahlı saldırısına uğrayan M.T.sol baldırından yaralandı. 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan M.T. tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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