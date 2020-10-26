Samsun'da pasif iş gücüne 290,4 milyon TL ödeme - Son Dakika

Samsun'da pasif iş gücüne 290,4 milyon TL ödeme

26.10.2020 13:04

Samsun'da pasif iş gücüne 290,4 milyon TL ödeme İŞKUR İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2020 Yılı 4. Olağan Toplantısı yapıldı Samsun Çalışma ve İş Kurumu İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2020 Yılı 4.

Samsun'da pasif iş gücüne 290,4 milyon TL ödeme

İŞKUR İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2020 Yılı 4. Olağan Toplantısı yapıldı

SAMSUN - Samsun Çalışma ve İş Kurumu İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2020 Yılı 4. Olağan Toplantısı'nda verilen bilgilere göre kısa çalışma ödeneğive işsizlik ödeneği gibi "pasif işgücü" programlarından yararlanan 62 bin 560 kişiye ocak-eylül döneminde toplam 290 milyon 449 bin 354 TL ödeme yapıldı.

İŞKUR İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2020 Yılı 4. Olağan Toplantısı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binasındaki Toplantı Salonu'nda yapıldı. Samsun Vali Yardımcısı İbrahim Avcı başkanlığında yapılan toplantıya OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ev sahipliği yaptı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Yardımcısı Avcı, "Korona virüsü nedeniyle birkaç defadır İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantılarını yapamamıştık. Bugün yaptığımız 4. olağan toplantıda genel durumu değerlendireceğiz. Bunu yaparken 4 başlık içerisinde çalışmaları yürüteceğiz. Bunlar: Yürütme kurulu çalışmaları, denetim kurulu çalışmaları, İŞKUR İl Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar ve genel projelerin değerlendirilmesi ile onayıyla ilgili durumları konuşacağız" dedi.

Konuşmaların ardından İŞKUR Samsun İl Müdürü Haşim Meydan, yapılan çalışmaların aktarılması için İŞKUR Samsun İl Müdür Yardımcısı Sait Gül'e sözü verdi.

"2020 yılında 14 bin 852 kişi işe yerleştirdi"

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İŞKUR Samsun İl Müdür Yardımcısı Sait Gül, "Pandemi dolayısıyla ocak-şubat ayları haricinde toplanamamıştık. Kurumumuzdaki şu anki (ocak-eylül) kayıtlı işgücüne bakacak olursak 116 bin 714 kişinin kayıtlı olduğu görülmekte. Kayıtlı işsizlerin ise 56 bin 871 kişi olduğu görülüyor. Ocak-eylül döneminde 52 bin 197 kişiye danışmanlık hizmeti verildi. İşe yerleştirme sayılarına baktığımızda bir önceki yıla oranla baktığımızda işgücü piyasası çok ciddi oranda etkilendi. Ocak-eylül döneminde toplamda 14 bin 852 kişi işe yerleştirdi. Bunun 14 bin 744'ü özel sektör, 108 kişi de kamuda istihdam edildi. İşe yerleştirme sayılarının aylara göre dağılımına baktığımızda pandeminin yoğun olarak görüldüğü nisan ve mayıs aylarında işe yerleştirme sayıları oldukça düştü. Ocak ayında 2 bin 414 kişi, şubatta 2 bin 132 kişi işe yerleştirilirken, nisan ayında 601, mayıs ayında ise 843 kişi işe yerleştirildi" diye konuştu.

"En çok işe alınan yaş grubu 20-24, en çok işe alınan eğitim durumu ise ilkokul mezunu oldu"

İşe yerleştirilenlerin yaş ve eğitim durumuna göre dağılımları hakkında bilgi veren Sait Gül, "İşe yerleştirilenlerin sosyal durumuna baktığımızda 55 kişinin engelli olduğunu, 14 bin 797 kişinin de normal statüde olarak işe yerleştirildiğini görüyoruz. Meslek gruplarına göre dağılımda ise en çok işe yerleştirmenin hizmet-satış elemanı (4 bin 400) olduğu görülüyor. Yaş gruplarına göre işe yerleşme dağılımına baktığımızda 15-29 yaş arasındakilerin işe yerleştiğini görüyoruz. Bu da genç işsiz dediğimiz kişilerin istihdamı açısından sevindirici bir gösterge. 15-19 yaş arasındaki 736 kişi, 20-24 yaş arasındaki 3 bin 370 kişi, 25-29 yaş arasındaki 3 bin 52 kişi ve 30-34 yaş arasındaki 2 bin 281 kişi işe yerleştirildi. En az işe yerleştirilen yaş grubu ise 21 kişi ile 65 ve üstü yaş grubu oldu. İşe yerleştirilenlerin öğrenim durumuna göre bakıldığında kurumumuza kayıtlı ilkokul ve lise mezunlarının en çok işe yerleştirildiği grup olduğunu görüyoruz. Ocak-eylül dönemi arasında işe yerleştirilen 14 bin 852 kişiden 7 bin 22 kişisi ilkokul mezunu, 4 bin 461 kişisi lise ve dengi, bin 631'i önlisans, bin 530'u lisans, 46'sı yüksek lisans, 2 tanesi doktora mezunu, okur yazar olan 79 ve okur yazar olmayan 81 kişinin de işe yerleştirildiğini görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan 35 binden fazla kişiye 171 milyon TL ödeme yapıldı"

Pasif işgücü programlarından yararlanan işçilere ödenen harcamalar hakkında da konuşan Gül, şu bilgileri verdi:

"Ocak-eylül döneminde pasif işgücü programları kapsamında pandemi döneminde vatandaşlar özellikle kısa çalışma ödeneği, ücret garanti fonu, nakit ücret desteği gibi programlardan yararlandı. 13 bin 669 kişi işsizlik ödeneği için başvurmuş, 5 bin 52 kişi hak etti. Kısa çalışma ödeneğine 52 bin 19 kişi başvurdu, 35 bin 797 kişi hak etti. Yarım çalışma ödeneğine 110 kişi başvurdu, 108 kişi hak etti. Ücret garanti fonuna 59 kişi başvurdu ve 56 kişi almayı hak kazandı. 21 bin 547 kişiye de nakit ücret desteği sağlandı. 65 bin 857 kişi pasif işgücü programlarından yararlanmak için başvururken, 62 bin 560 kişiye kurumumuz tarafından destek sağlandı. Harcamalara bakıldığında Ocak-Eylül 2020 döneminde 59 milyon 532 bin 312 TL işsizlik ödeneği, 171 milyon 928 bin 76 TL kısa çalışma ödeneği, 312 bin 886 TL yarım çalışma ödeneği, 314 bin 930 TL ücret garanti fonu ve 58 bin 361 bin 169 TL'de nakit ücret desteği olmak üzere toplam 290 milyon 449 bin 354 TL pasif işgücü programlarından yararlanan kişilere ödeme yapıldı."

Toplantıya ayrıca Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Seyfi Küçükgöncü, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Beytekin, SESOB Başkanı Hacı Eyüb Güler, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili İbrahim Ethem Şahin, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak, KOSGEB Samsun Müdürü Nebahat Livaoğlu, Ticaret İl Müdürü Cemil Kocaoğlu, SGK İl Müdürü Ünal Kaya, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve STK temsilcileri katıldı.

Samsun'da pasif iş gücüne 290,4 milyon TL ödeme
Samsun'da pasif iş gücüne 290,4 milyon TL ödeme
Samsun'da pasif iş gücüne 290,4 milyon TL ödeme
Samsun'da pasif iş gücüne 290,4 milyon TL ödeme
Samsun'da pasif iş gücüne 290,4 milyon TL ödeme
Samsun'da pasif iş gücüne 290,4 milyon TL ödeme
Samsun'da pasif iş gücüne 290,4 milyon TL ödeme
Samsun'da pasif iş gücüne 290,4 milyon TL ödeme

Türk Lirası, İşsizlik, Samsun, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da pasif iş gücüne 290,4 milyon TL ödeme - Son Dakika Ekonomi

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