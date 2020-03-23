Diğer 4 yaralı ise 112 Acil Servis ekiplerince Salıpazarı Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kalfalı Mahallesi'nde Yavuz Ş. idaresindeki tarım aracı "pat pat" kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada Yavuz Ş, araçtaki eşi H.Ş, çocukları E.N.Ş. (8) ve M.N.Ş. (2) ile akrabaları V.K. yaralandı.

Samsun 'un Salıpazarı ilçesinde "pat pat" diye bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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