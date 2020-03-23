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Samsun'da "pat pat" devrildi: Biri ağır 5 yaralı
7 saat önce
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde "pat pat" diye bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde "pat pat" diye bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.
Kalfalı Mahallesi'nde Yavuz Ş. idaresindeki tarım aracı "pat pat" kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada Yavuz Ş, araçtaki eşi H.Ş, çocukları E.N.Ş. (8) ve M.N.Ş. (2) ile akrabaları V.K. yaralandı.
Ağır yaralanan Yavuz Ş. ambulans helikopterle Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Diğer 4 yaralı ise 112 Acil Servis ekiplerince Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:08 Kaynak: AA
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