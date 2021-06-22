Samsun'da patpat devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da patpat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Çatak Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mevlüt Şencan idaresindeki patpat diye tabir edilen tarım aracı sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan şarampole yuvarlandı. Kazada takla atarak durabilen aracın sürücüsü Mevlüt Şencan olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Muzaffer Alver ise yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Muzaffer Alver, 112 acil servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından, Mevlüt Şencan'ın cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SAMSUN