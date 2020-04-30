Samsun'da pazarlarda yoğunluk - Son Dakika

SAMSUN'da, gece yarısı başlayacak 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde semt pazarlarında yoğunluk yaşandı. Pazarcı esnafı ve alışveriş için gelen vatandaşlar, maske ve eldiven takarak önlem aldı.

Samsun'da, semt pazarları ve alışverişin yapıldığı kentin işlek caddelerinde hareketlilik yaşandı. İlkadım ilçesindeki semt pazarlarında yoğunluk yaşanırken, hem pazarcılar, hem vatandaşlar maske ve eldiven takarak koronavirüsten korunmaya çalıştı. Vatandaşların meyve ve sebzeleri seçerek almalarına izin verilmezken, pazarcılar vatandaşlarla yakın temasta bulunmaktan da kaçındı. Pazara gelen vatandaşların hızlıca ihtiyaçlarını alıp, pazar yerinden ayrıldıkları görüldü.

7 yıldır pazarcılık yapan Yaşar Demirtaş , pazarda yoğunluk yaşandığını belirterek "Millet sanki aç kalacakmış gibi öyle bir saldırıyor ki kimse koronavirüsü falan düşünmüyor. Aç kalma etkisinde kalmış insanlar halbuki öyle bir şey yok 3 günden kimse ölmez. Herkes maskesini takıp sakin sakin alışveriş yapsa hiç bir şey olmayacak, bu kadar kalabalık olmayacak. Bu hafta pazarda baya kalabalık var. Yasak var diye böyle kalabalık oldu o yüzden" dedi.

10 yıldır pazarcılık yapan İbrahim Sırakaya ise maske ve eldiven takarak önlem aldıklarını belirterek "Tezgahlarımızın arasında da mesafe var. Bu şekilde dikkat ediyoruz. Ayrıca vatandaşların seçmesine izin vermiyoruz. Böyle kendimizi virüsten korumaya çalışıyoruz" diye konuştu.