Samsun'da Pencereden Düşen 3 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
1 saat önce
Samsun'un İlkadım ilçesinde pencereden düşen 3 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.
Samsun
'un İlkadım
ilçesinde pencereden düşen 3 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.
Ulugazi Mahallesi TOKİ Konutlarındaki apartmanın 5. katında ikamet eden Zeyneb Sare Söyler, henüz belirlenemeyen nedenle pencereden toprak zemine düştü.
112 Acil Servis
ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Zeynep Sare, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
3 yaşındaki Zeynep Sare'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:06 Kaynak: AA
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