Son Dakika Haberleri: Samsun'da Pencereden Düşen 3 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Samsun'da Pencereden Düşen 3 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

1 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde pencereden düşen 3 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

Samsun'da Pencereden Düşen 3 Yaşındaki Çocuk Yaralandı, System.String[]
Samsun'un İlkadım ilçesinde pencereden düşen 3 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

Ulugazi Mahallesi TOKİ Konutlarındaki apartmanın 5. katında ikamet eden Zeyneb Sare Söyler, henüz belirlenemeyen nedenle pencereden toprak zemine düştü.

112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Zeynep Sare, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

3 yaşındaki Zeynep Sare'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:06 Kaynak: AA

İlkadım, Samsun, Güncel
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