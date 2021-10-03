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Samsun'da PetFest 2021 Evcil Hayvan ve Doğa Festivali düzenlendi - Son Dakika

Samsun'da PetFest 2021 Evcil Hayvan ve Doğa Festivali düzenlendi

03.10.2021 17:23
Samsun'da PetFest 2021 Evcil Hayvan ve Doğa Festivali düzenlendi, System.String[]

Samsun'un Atakum ilçesinde PetFest 2021 Evcil Hayvan ve Doğa Festivali'nin ilki düzenlendi.

Samsun'un Atakum ilçesinde PetFest 2021 Evcil Hayvan ve Doğa Festivali'nin ilki düzenlendi.

Atakum Belediyesi ile hayvan haklarını savunan derneklerin desteğiyle düzenlenen festival, Çakırlar Korusu'nda gerçekleşti. Hayvanseverler, festivale süsledikleri kedi ve köpekleriyle katıldı. Bazı katılımcıların kedi ve köpekleriyle uyumlu giyindiği görüldü.

Festivalde British Shorthair ve Tekir cinsi kediler ile Poodle, Fransız Bulldog, Golden Retriever, Chihuahua, Sibirya Kurdu cinsi köpekler gibi çok sayıda türden evcil hayvan yer aldı.

Bazı hayvanseverler, sokak hayvanlarının tedavisine ve mama ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla stant açarak el emeği ürünlerini sattı.

Etkinlikte evcil hayvanlarla ilgili mama ve bakım ürünü markaları da stant açtı, veteriner hekimler ile söyleşiler yapıldı, çekilişler gerçekleştirildi, mini konserler verildi. Festival alanında, oyun parkuru ve yiyecek içecek stantları yer aldı.

Hayvanseverlerden Canik Doğa Sporları Derneği üyelerinden Ceren Önder, AA muhabirine, etkinliğe katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Önder, "Samsun'da ilki gerçekleşen bir festival ve devamının olmasını temenni ediyoruz. Hayvan sevgisinin aşılanması, belki ilk defa bir hayvanla temas edecek bir çocukla olur. Bu bile bizim için çok önemli. Hayvan sevgisi çocuk yaşta başlar. Biz bu anlamda büyük bir farkındalığa imza attığımızı düşünüyoruz." dedi.

Önder, dernek olarak Samsun'da 600'e yakın sokak hayvanının bakımlarını üstlendiklerine işaret ederek, daha çok sokak hayvanına ulaşabilmek için çaba harcadıklarını belirtti.

Hayvanseverlerden Arzu Acar ise salgın sürecinde hayvanların da zorluklar yaşadığını, festivalin onlar için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Festivalde onlar da arkadaşlarıyla birlikte oluyorlar. Alanda serbest oluyorlar. Pandemi sürecinde çok fazla evde kaldık. Bu etkinlik çok güzel oldu. Hepimiz için bir değişiklik oldu." diye konuştu.

Sibirya Kurdu, Festival, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da PetFest 2021 Evcil Hayvan ve Doğa Festivali düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da PetFest 2021 Evcil Hayvan ve Doğa Festivali düzenlendi - Son Dakika
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