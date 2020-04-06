Samsun'da piknik yapan kişiye 392 lira ceza yazıldı - Son Dakika

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Samsun'da piknik yapan kişiye 392 lira ceza yazıldı
6 saat önce
Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak piknik yapan kişiye 392 lira ceza uygulandı.
Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak piknik yapan kişiye 392 lira ceza uygulandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, kolluk kuvvetlerinin denetimleri sürüyor.
İlkadım ilçesindeki denetimde, piknik alanlarındaki faaliyetlerin yasaklanması kararına uymayarak piknik yapan kişiye kolluk kuvvetleri tarafından 392 lira idari para cezası yazıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 11:40 Kaynak: AA
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