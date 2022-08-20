Samsun'da gölette facia: İmam ve öğretmen boğuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da gölette facia: İmam ve öğretmen boğuldu

20.08.2022 23:25
Samsun'da gölette facia: İmam ve öğretmen boğuldu

Samsun'da piknik yapmaya gittikleri gölette yüzerken boğulma tehlikesi geçiren imamı kurtarmak isteyen öğretmen kayın biraderi onunla birlikte boğularak hayatını kaybetti.

Samsun'da piknik yapmaya gittikleri gölette yüzerken boğulma tehlikesi geçiren imamı kurtarmak isteyen öğretmen kayın biraderi onunla birlikte boğularak hayatını kaybetti. Vatandaşlar tarafından kurtarılan imanın eşi ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, Canik ilçesi Çamalan Mahallesi Tahtaçılar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy ilçesinde imam olarak görev yaptığı öğrenilen Mustafa Balcı (38) eşi Hanife Balcı (35) ve Gümüşhane'de Türkçe öğretmeni olan kayın biraderi Ahmet Ceylan (28) ile birlikte piknik yapmaya gitti. Çakıl ocağının oluşturduğu gölet kenarına giden aile burada piknik yapıp gölette balık tutmaya başladı. İmam Mustafa Balcı serinlemek için gölete girdi ve yüzmeye başladı. Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren Mustafa Balcı'yı gören eşi Hanife Balcı ve kayın biraderi Ahmet Ceylan gölete atlayıp yardım etmek istedi. Mustafa Balcı, Hanife Balcı ve Ahmet Ceylan gölette kayboldu. Ailenin yardımına vatandaşlar yetişti. Vatandaşlar önce Hanife Balcı'yı ardından da imam Mustafa Balcı ve öğretmen Ahmet Ceylan'ı göletten çıkardı. Baygın halde ambulansla iki ayrı özel hastaneye kaldırılan Mustafa Balcı ile Ahmet Ceylan hayatlarını kaybederken, Hanife Balcı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hanife Balcı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Gölettekilerin yardımına koşarak sudan çıkartan mahalle sakinlerinden Fatih Çelik, "Köyden duyum aldık. Koşarak geldik. Yarım saat geçtiğini duyduk. Sonra ipleri belimize bağlayarak suyun içine girdik. Arkadaşların da yardımıyla suyun dibinden çektik aldık. Çıkarttık ama yüzleri mosmordu. Biz elimizden geleni yaptık" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto 1. Lig Futbol: Spor Toto 1. Lig
Kaynak: İHA

Mustafa Balcı, Samsun, Balcı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da gölette facia: İmam ve öğretmen boğuldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:20 37 yaşındaki Burak Yılmaz'ın golü Fortuna Sittard'a yetmedi
22:41 Mardin'deki kazanın hemen ardından çekilen görüntüler durumun vahametini gözler önüne serdi
22:25 Futbolcular ile inekler aynı karede! Ümraniyespor ile Galatasaray arasındaki Rezerv Lig mücadelesinden hemen önce görüntülendi
22:22 AK Partili Yılmaz Tunç ile Mustafa Sandal tartıştı! Suriyeli kavgasına Ümit Özdağ da katıldı
21:42 Geçen hafta Galatasaray'ı mağlup eden Giresunspor konuk ettiği Kasımpaşa'yı da aynı skorla geçti
21:30 Hatayspor'u iki golle deviren Gaziantep FK'nin yenilgisizliği sürüyor
21:25 Mardin'de 19 kişinin yaşamını yitirdiği TIR faciasıyla ilgili adli soruşturma açıldı
20:52 Antalyaspor Trabzonspor maçının ilk 11'ler açıklandı
20:25 Faciaya neden olan TIR'ın başka bir kaza dolayısıyla toplanan kalabalığa daldığı ortaya çıktı
20:22 Borussia Dortmund'a tarihi darbe! Son 7 dakika içerisinde maçı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 23:25:41. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da gölette facia: İmam ve öğretmen boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement