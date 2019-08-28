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Samsun'da piyasaya sahte para sürüldüğü iddiası

1 saat önce

Samsun'un Ayvacık ilçesinde piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da piyasaya sahte para sürüldüğü iddiası, System.String[]
Samsun'un Ayvacık ilçesinde piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ayvacık İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından sahte para ile alışveriş yaptığı ileri sürülen 2 şüpheli takibe alındı.
Sahte para ile alışveriş yaptıkları sırada yakalanan F.T. (36) ve S.D'nin (34) üzerinde yapılan aramada, 7 adet 100 TL'lik sahte banknot bulundu.
Şüphelilerin ayrıca 8 esnafa daha sahte 100 TL verdikleri tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ayvacık, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:44 Kaynak: AA
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