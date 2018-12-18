Son Dakika Haberleri: Samsun'da PKK Operasyonunda 2 Suriyeli Tutuklandı

Samsun'da PKK Operasyonunda 2 Suriyeli Tutuklandı

35 dakika önce

Samsun'da terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD-YPG içinde geçmiş dönemlerde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu 2 şüpheli mahkemece tutuklandı.

Samsun'da PKK Operasyonunda 2 Suriyeli Tutuklandı, System.String[]
Samsun'da terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD-YPG içinde geçmiş dönemlerde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu 2 şüpheli mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD-YPG içinde geçmiş dönemlerde faaliyet gösterdiği iddia edilen Suriye uyruklu Hasan S. (22) ve Rankın S.'nin (22) kaldıkları evi tespit etti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Suriye uyruklu Hasan S. ve Rankın S. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 zanlı sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Polisteki sorguları tamamlanan 2 Suriyeli, Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Hasan S. ve Rankın S. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:13 Kaynak: İHA

Suriye, PKK, Samsun, 3. Sayfa
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