Samsun'da plastik fabrikasında çıkan yangında bir işçi yaralandı - Son Dakika

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Samsun'da plastik fabrikasında çıkan yangında bir işçi yaralandı
6 saat önce
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangına müdahale etmek isteyen işçi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:00 Kaynak: AA
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangına müdahale etmek isteyen işçi yaralandı.
Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir plastik fabrikasının kömür aktarma tünelinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına müdahale etmek isterken elinden ve ayağından yaralanan işçi İsa Öztürk, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangında fabrikada hasar oluştu.
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