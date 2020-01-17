SAMSUN'DA PLASTİK FABRİKASINDA KORKUTAN YANGIN-1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel SAMSUN'DA PLASTİK FABRİKASINDA KORKUTAN YANGIN-1 - Son Dakika

SAMSUN'DA PLASTİK FABRİKASINDA KORKUTAN YANGIN-1

6 saat önce

Samsun'da organize sanayi bölgesinde bulunan bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

SAMSUN'DA PLASTİK FABRİKASINDA KORKUTAN YANGIN-1, System.String[]

Samsun'da organize sanayi bölgesinde bulunan bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale ederken, olayda ölen ve yaralanan olmadığı bildirildi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altıına almaya çalışıyor.

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SAMSUN


Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:38 Kaynak: DHA
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