SAMSUN'DA PLASTİK FABRİKASINDA KORKUTAN YANGIN-1 - Son Dakika

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SAMSUN'DA PLASTİK FABRİKASINDA KORKUTAN YANGIN-1
6 saat önce
Samsun'da organize sanayi bölgesinde bulunan bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:38 Kaynak: DHA
Samsun'da organize sanayi bölgesinde bulunan bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale ederken, olayda ölen ve yaralanan olmadığı bildirildi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altıına almaya çalışıyor.
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