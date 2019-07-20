Son Dakika Haberleri: SAMSUN'DA PLASTİK FABRİKASINDA YANGIN (1)
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SAMSUN'DA PLASTİK FABRİKASINDA YANGIN (1)

1 saat önce

SAMSUN'da sanayi bölgesinde bir plastik fabrikasında yangın çıktı.

SAMSUN'DA PLASTİK FABRİKASINDA YANGIN (1), System.String[]

SAMSUN'da sanayi bölgesinde bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Yoğun dumanların yükseldiği bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk ediliyor.

Görüntü Dökümü
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Yangın detayları
Haber-Kamera: Tayfur KARA SAMSUN-DHA


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:35 Kaynak: DHA
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