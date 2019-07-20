SAMSUN'DA PLASTİK FABRİKASINDA YANGIN (1)
1 saat önce
SAMSUN'da sanayi bölgesinde bir plastik fabrikasında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:35 Kaynak: DHA
SAMSUN'da sanayi bölgesinde bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Yoğun dumanların yükseldiği bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk ediliyor.
Görüntü Dökümü
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Yangın detayları
Haber-Kamera: Tayfur KARA SAMSUN-DHA
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