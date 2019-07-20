SAMSUN'DA PLASTİK FABRİKASINDA YANGIN (1)

SAMSUN'da sanayi bölgesinde bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Yoğun dumanların yükseldiği bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk ediliyor.

Görüntü Dökümü

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Yangın detayları

Haber-Kamera: Tayfur KARA SAMSUN-DHA

