Samsun'da plastik fabrikasında yangın
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SAMSUN'da, sanayi bölgesindeki plastik fabrikasında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:05 Kaynak: DHA
SAMSUN'da, sanayi bölgesindeki plastik fabrikasında yangın çıktı. Patlama seslerinin duyulduğu bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yangın bölgesine yakın iki binada oturanlar tahliye edildi.
Yangın, saat 14.30 sıralarında, Tekkeköy
ilçesi Kirazlık Mahallesi'nde yer alan sanayi bölgesindeki plastik fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden fabrika çalışanlarının ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin kısa sürede sardığı fabrikadan duyulan patlama sesleri çevrede korkuya neden oldu. Bölgeye yoğun dumanların yayıldığı yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekipleri müdahale etti. Bu arada yanan fabrikaya yakın yerdeki iki bina da oturanlar tahliye edildi.
Yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.
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