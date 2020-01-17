Samsun'da plastik fabrikasında yangın - Son Dakika
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Samsun'da plastik fabrikasında yangın

6 saat önce

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki plastik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Samsun'da plastik fabrikasında yangın, System.String[]

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki plastik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kirazlık mevkisindeki plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.

İtfaiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:36 Kaynak: AA
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