Samsun'da plastik fabrikasında yangın - Son Dakika

Samsun'da plastik fabrikasında yangın
6 saat önce
Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki plastik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:36 Kaynak: AA
Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki plastik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Kirazlık mevkisindeki plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.
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