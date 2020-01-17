Samsun'da, plastik fabrikasında yangın (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da, plastik fabrikasında yangın (2) - Son Dakika

Samsun'da, plastik fabrikasında yangın (2)

6 saat önce

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDISamsun'un Tekkeköy ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Samsun'da, plastik fabrikasında yangın (2), System.String[]

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.  Ekiplerin kontrol altına aldığı yangında soğutma çalışması yapılıyor. Yangının çıkış nedeninin belirlemesi için çalışma başlatılırken, ölen ya da yaralanın olmadığı yangında, fabrikada birçok makine ve ham madde de kullanılamaz hale geldi.


Tekkeköy, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:07 Kaynak: DHA
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