Samsun'da, plastik fabrikasında yangın (2) - Son Dakika

Samsun'da, plastik fabrikasında yangın (2)
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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDISamsun'un Tekkeköy ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:07 Kaynak: DHA
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin kontrol altına aldığı yangında soğutma çalışması yapılıyor. Yangının çıkış nedeninin belirlemesi için çalışma başlatılırken, ölen ya da yaralanın olmadığı yangında, fabrikada birçok makine ve ham madde de kullanılamaz hale geldi.
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