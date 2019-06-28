Son Dakika Haberleri: Samsun'da plastik su ürünleri fabrikasında 23 kişi zehirlendi
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Samsun'da plastik su ürünleri fabrikasında 23 kişi zehirlendi

26 dakika önce

Samsun'da plastik su ürünleri fabrikasında 23 kişi dumandan zehirlendi.

Samsun'da plastik su ürünleri fabrikasında 23 kişi zehirlendi, System.String[]
Samsun'da plastik su ürünleri fabrikasında 23 kişi dumandan zehirlendi.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde plastik su ürünleri üreten fabrikada meydana geldi.

Kalıpların arasındaki plastikten çıkan dumandan fabrikada çalışan 23 kişi zehirlendi. Zehirlenenler 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile iki özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Zehirlenen 23 kişinin sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:43 Kaynak: İHA
Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa
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