Samsun'da plastik su ürünleri fabrikasında 23 kişi zehirlendi
45 dakika önce
Samsun'da plastik su ürünleri fabrikasında 23 kişi dumandan zehirlendi.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:30 Kaynak: İHA
'da plastik su ürünleri fabrikasında 23 kişi dumandan zehirlendi. Olay, Samsun'un Tekkeköy
ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde plastik su ürünleri üreten fabrikada meydana geldi. Kalıpların arasındaki plastikten çıkan dumandan fabrikada çalışan 23 kişi zehirlendi. Zehirlenenler 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
ile iki özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Zehirlenen 23 kişinin sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Muhammer Ay-Barış Gök/İHA)
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