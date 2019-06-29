Samsun'da plastik su ürünleri fabrikasında 23 kişi zehirlendi
1 saat önce
Samsun'da plastik su ürünleri fabrikasında 23 kişi zehirlendiSAMSUN - Samsun'da plastik su ürünleri fabrikasında dumandan zehirlenen 23 kişi hastanelik oldu.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:52 Kaynak: İHA
'da plastik su ürünleri fabrikasında 23 kişi zehirlendi
SAMSUN - Samsun'da plastik su ürünleri fabrikasında dumandan zehirlenen 23 kişi hastanelik oldu.
Olay, Samsun'un Tekkeköy
ilçesi Organize Sanayi Bölgesindeki bir plastik su ürünleri üreten fabrika meydana geldi.
Kalıpların arasındaki plastikten çıkan dumandan fabrikada çalışan 23 kişi zehirlendi. Zehirlenenler 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
ile iki özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Zehirlenen 23 kişinin sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fabrikada dumandan etkilenen 23 işçi hastaneye kaldırıldı
Balık tutmak için Ceyhan Nehri'ne giren genç kayboldu
İstanbul'da iki katlı ahşap bina çöktü! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Lunaparkta feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı