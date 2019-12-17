Samsun'da polis aracı kaza yaptı: 2 polis yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da polis aracı kaza yaptı: 2 polis yaralı - Son Dakika

Samsun'da polis aracı kaza yaptı: 2 polis yaralı

6 saat önce

Samsun'da minibüsün polis ekip otosuna yandan çarptığı kazada 2 polis memuru yaralandı.

Samsun'da polis aracı kaza yaptı: 2 polis yaralı, System.String[]

Samsun'da minibüsün polis ekip otosuna yandan çarptığı kazada 2 polis memuru yaralandı.


Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul Tiryaki yönetimindeki 06 BHG 727 plakalı minibüs, kavşakta yolun karşısına geçmekte olan Yaşar Güllükaya idaresindeki 55 A 7326 plakalı Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait resmi ekip otosuna yandan çarptı. Kazada, polis memurları Yaşar Güllükaya ve Hakan Korkunç yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:18 Kaynak: İHA
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