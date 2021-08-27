Samsun'da polis aracına hafif ticari araç çarptı - Son Dakika

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Gaziethempaşa Bulvarı ile Mevlana Caddesi'nin kesiştiği yerde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurgül D. idaresindeki 55 LA 994 plakalı hafif ticari araç, Mehmet G.'nin kullandığı 55 A 7523 plakalı polis aracına yandan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, polis aracından maddi hasar meydana geldi. - SAMSUN

KKTC Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Kapalı Maraş'ın açılması konusunda konuştu: Maraş gibi önemli bir bölgeyi sonunda kararlılıkla açtık

Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de