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Samsun'da polis memuru eşini beylik tabancasıyla öldüren kadının yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Samsun'da polis memuru eşini beylik tabancasıyla öldüren kadının yargılanmasına başlandı

25.11.2021 17:44
Samsun'da polis memuru eşini beylik tabancasıyla öldüren kadının yargılanmasına başlandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tartıştığı özel harekat polisi eşi Emrullah Çitil'i tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Yasemin Çitil'in yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tartıştığı özel harekat polisi eşi Emrullah Çitil'i tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Yasemin Çitil'in yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Yasemin Çitil, tarafların yakınları ile avukatları katıldı.

Sanık Çitil'in "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı duruşma, basına kapalı gerçekleştirildi.

Sanık, savunmasında evli olduğu 7 yıl boyunca maktulün kendisini darbettiğini öne sürdü.

Daha önce darp nedeniyle savcılığa şikayeti sonucu Emrullah Çitil hakkında bir ay uzaklaştırma kararı verildiğini anlatan Yasemin Çitil, olay günü alışveriş merkezine gitme meselesi yüzünden tartıştıklarını, eşinin kendisini darbederek hakarette bulunduğunu iddia etti.

Tartışmanın uzamaması amacıyla oğluyla annesine gittiğini söyleyen sanık, eşinin öncesinde eşyasını alıp başka bir yere götürdüğü için yine aynısını yapacağı düşüncesiyle eve geri döndüğünü, eşiyle tartıştıklarını, maktulün darp ve tehdide devam ettiğini ileri sürdü.

Eve döndüğünde aralarında çıkan tartışma sonrası eşinden ayrılmak istediğini söylediğini anlatan sanık Çitil, şöyle devam etti:

"'Demek sen benden ayrılacaksın, bu gözlerle bir başkasına mı bakacaksın?' diyerek iki parmağını iki gözüme soktu. O ara eşim babamı aradı. 'Yasemin'i öldüreceğim, buraya gelin.' dedi. Ben de 'Sakın tek gelmeyin baba, beni öldürecek, polisle birlikte gelin.' diye bağırdım. O arada eşim mutfağa doğru gitti, ben de akabinde yatak odasına giderek ailemi aradım. Silahı çıkarınca bizi öldüreceğinden emin oldum. Silahı çekti, birkaç kez doldur boşalt yaptı. 'Benden boşanamazsın, seni öldüreceğim, buradan hepimizin ölüsü çıkacak.' dedi. Yalvardım, ağladım ve yapmamasını söyledim. Ayrılmak istediğimi yineledim. Eşimin bağırmaktan boğazı tahriş olmuştu. Oğlum da çok ağlamıştı. Birlikte tezgahın oradaki suyu içmeye başladılar. Bu esnada maktul tezgahın üzerine silahını bırakmıştı. Tezgahla balkon kapısı çok yakındır. Bu esnada kapı çalmaya başladı. Babam, 'Kapıyı açın!' diye bağırmaya başlamıştı. Emrullah, fevri davranmaya başladı ve bir anda silaha yeltendi.

Ben kapıyı açmak istedim. Eşim silaha yeltenince ben ondan önce davrandım. Tek amacım beni ve çocuğumu öldürmemesini sağlamaktı. Silahı elime aldım ve sıkı sıkı tuttum ve kesinlikle ona doğrultmadım. Amacım kesinlikle onu öldürmek ya da onu hedef almak değildi."

Silah elinde kapıya yöneldiğinde eşinin üzerine hamle yaptığını, bu hamlesi nedeniyle elindeki silahın ateş aldığını savunan sanık Çitil, "Sonrasında kulağıma bir çınlama sesi geldi, devamındaki eylemlerimi hatırlamıyorum. Tek hatırladığım eşimin balkondan atladığıydı. Tek fark ettiğim şey, olay bitiminde silahtaki mermilerin bitmiş olduğuydu. Sonrasında silahı koltuğun üzerine attım ve kapıyı açtım. Haberlerde yer alan maktulün daha ölüp ölmediği konusundaki beyanlarımı dahi hatırlamıyorum. Ben de haberlerde gördüm. Yaptığım eylem nedeniyle çok pişmanım, tek amacım çocuğumun ve kendi canımı korumaktı." ifadelerini kullandı.

İddia makamı, esas hakkındaki mütalaasında "eşe karşı kasten öldürme" suçunu işleyen sanığın olay tarihinde yaralanması ve ilk haksız hareketin kimden geldiğinin tespit edilememesi nedeniyle hakkında haksız tahrik indiriminin uygulanması gerektiğinin anlaşıldığını belirterek, sanık Yasemin Çitil'in üzerine atılı, "haksız tahrik etkisi altında eşe karşı kasten öldürme" suçu bakımından eylemine uyan maddelerden cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 11 Ocak 2022'ye erteledi.

Samsun'da 15 Temmuz'da 5 katlı binanın birinci katında oturan özel harekat polisi Emrullah Çitil (32), eşi Yasemin Çitil ile çıkan kavga sırasında beylik tabancasıyla 3 el ateş edilerek vurulmuştu. Emrullah Çitil, evin balkonundan kaldırıma düşmüş, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınırken "Ölmedi mi o daha?" diye bağırması kameralara yansıyan kadın, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Özel Harekat, Tekkeköy, Samsun, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da polis memuru eşini beylik tabancasıyla öldüren kadının yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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