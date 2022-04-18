Samsun'da polis memuru tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da polis memuru tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

18.04.2022 12:14
Samsun'da polis memuru tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Samsun Emniyet Müdürlüğünde görevli polisi memuru, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğünde görevli polisi memuru, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi'nde görevli polis memuru Yücel Özgün, beyin tümörü teşhisiyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Bir süredir burada tedavi gören Özgün, hayatını kaybetti.

Özgün'ün cenazesi yarın İl Emniyet Müdürlüğündeki törenin ardından İlkadım İlçesi Derecik Mezarlığı'na defnedilecek.

İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, sosyal madya hesabından yaptığı paylaşımla Özgün'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

YORUMLAR
500
2 polisi vuran şüpheli ve babası tutuklandı! İfadesi de en az yaptıkları kadar inanılmaz: Kaçmak için yaptım 2 polisi vuran şüpheli ve babası tutuklandı! İfadesi de en az yaptıkları kadar inanılmaz: Kaçmak için yaptım İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Polis Memuru, Göçmen, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da polis memuru tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
12:31 Şükriye Tutkun'dan Dolmabahçe'deki iftar sonrası açıklama: Keşke babam olsa
12:26 Hakan Ural eleştirilere "Sevmek suç mu" notuyla paylaştığı yazıyla yanıt verdi: Sen neyin yalakasısın?
12:20 Meslekten ihraç edilmişti! "Rockçı İmam" görevine geri dönmek için AİHM'ye başvuracak
12:13 Başkan Gültekin Uysal'ın sözleri kriz yaratmıştı! Davutoğlu'na gece vakti Kılıçdaroğlu'ndan telefon
12:06 Ukrayna Neptün füzeleriyle vurmuştu! Rusya'ya ait Moskva kruvazörünün fotoğrafları ilk kez servis edildi
11:46 Son dakika: Pençe Kilit operasyonundan yeni görüntü yayınlandı! Teröristlerin inlerine işte böyle girildi
11:42 Aman dikkat! Bu çiçeği koparırsanız 80 bin 465 lira ödemek zorunda kalırsınız
11:40 Şarkıcı Öykü Gürman, sahnede yaşamaktan en çok korktuğu durumu açıkladı: Frikik vermek istemem
10:32 Gonca Vuslateri'nden ayak fetişizmi itirafı: Gelen sucunun bile ayaklarına bakarım
10:21 Melih Gökçek'ten, Mansur Yavaş'a tehdit gibi sözler: Uykular sana haram olacak, neler anlatacağım neler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 12:38:27. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da polis memuru tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement