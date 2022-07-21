Samsun'da polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

21.07.2022 20:07
Samsun'da polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde tartıştığı polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli, tutuklandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde tartıştığı polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli, tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda özel harekat polisi O.H. (26) ile A.Y.Ö. (30) arasında trafikte yol verme yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y.Ö. yanındaki bıçakla O.H'yı çeşitli yerlerinden yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki bir özel hastaneye kaldırılan O.H. tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kavganın yaşandığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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