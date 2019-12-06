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Samsun'da polis, otobüs kaçırma ve rehine kurtarma tatbikatı yaptı

6 saat önce

Samsun Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü koordinesinde otobüs kaçırma olaylarına müdahale ile rehine kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Samsun'da polis, otobüs kaçırma ve rehine kurtarma tatbikatı yaptı, System.String[]

Samsun Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü koordinesinde otobüs kaçırma olaylarına müdahale ile rehine kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Ankara yolu sahra sıhhiye atış alanında gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği, Ankara'dan Artvin'e giden bir yolcu otobüsüne, Asarcık yol ayrımında bir yolcu bindi.

Yolcunun hareketlerinden şüphelenen muavin, 155 Polis İmdat hattına ihbarda bulundu.

Çakallı mevkisi trafik uygulama noktasında ekiplerce durdurulmaya çalışılan otobüsün şüphelinin sürücüyü silahla tehdit ederek yola devam etmesi üzerine, polis ekipleri operasyon başlatma kararı aldı.

Aracın geçeceği güzergahta tedbir alan ekipler, Ankara yolu uygulama noktasındaki kavşak ve her iki yöndeki trafik akışını durdurarak otobüsün sahra sıhhiye atış alanına yönlenmesini sağladı.

Özel harekat polisi, düzenledikleri operasyonla otobüsteki rehineleri kurtararak şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

Tatbikatı izleyen Samsun Valisi Osman Kaymak, özel harekat polislerinin çalışmalarının dünyada ilk sıralarda yer aldığını belirterek, tatbikatı çok başarılı şekilde gerçekleştiren emniyet teşkilatını tebrik etti.

Samsun, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:06 Kaynak: AA
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