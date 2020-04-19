Samsun'da polis salgın kısıtı denetimlerini drone ile görüntüledi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda gerçekleştirilen denetimleri drone ile görüntüledi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında, aralarında Samsun'un da bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 48 saat süreli sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri drone ile yasağın ikinci gününde il merkezindeki meydan, cadde ve sokakları görüntüledi.

Drone görüntülerinde, trafik polislerinin kentteki kavşaklarda sürdürdükleri denetimler de yer aldı.