Samsun'da bir araçta 30 bin boş makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da bir araçta 30 bin boş makaron ele geçirildi

29.07.2022 14:59
Samsun'da bir araçta 30 bin boş makaron ele geçirildi

Samsun'da polis tarafından bir araçta yapılan aramada 30 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Samsun'da polis tarafından bir araçta yapılan aramada 30 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri konularına giren suçlarla mücadele çerçevesinde yaptıkları takip ve çalışma sonucu İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 30 bin dal bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili M.G. ve S.Ç. hakkında 5607 sayılı Yasa'ya muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da bir araçta 30 bin boş makaron ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da bir araçta 30 bin boş makaron ele geçirildi - Son Dakika
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