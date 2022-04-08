Samsun'da Polis Teşkilatı'nın 177. yılında şehitler anıldı - Son Dakika
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Samsun'da Polis Teşkilatı'nın 177. yılında şehitler anıldı

08.04.2022 12:07
Samsun'da Polis Teşkilatı'nın 177. yılında şehitler anıldı

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümünde emniyet mensupları, şehitleri andı.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümünde emniyet mensupları, şehitleri andı.

Asri Mezarlık'ta düzenlenen tören İl Emniyet Müdürlüğü çelenginin sunulması ile başladı. Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal şehitlik özel defterini imzaladı. Sonrasından şehitler için dua okundu ve Asri Mezarlık'taki şehitlik ziyaret edilerek şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Törende konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Urhal, "Aziz şehitlerimiz sizler vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü, halkımızın güven ve huzuru için gözünü kırpmadan canınızı feda ederek görevinizi yapmış olmanın huzuru içerisinde manevi değerlerimizin en yükseğine ulaştınız. Bugün Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümünde vatanımız, milletimiz ve kutsal değerlerimiz uğruna canlarını feda eden siz aziz şehitlerimize en derin minnet ve şükran hislerimizi bir kez daha sunmak için huzurunuza geldik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da manevi varlığınızla güç alan Türk Polis Teşkilatı'nın her mensubu emanetinize sahip çıkarak görevini her yerde ve her şartta yerine getirecek ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamak uğruna gerektiğinde sizler gibi canını vermekten kaçınmayacaktır. Ruhunuz şad olsun" dedi.

Asri Mezarlık'taki ziyaretlerin ardından Kıranköy Mezarlığı Polis Şehitliği'ne de gidildi. Ziyaretlere CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Samsun Baro Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ömer Ersever, Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Nihat Soğuk, Atakum Belediyesi Başkanvekili Dilek Çınar, CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Ogün Şahin ve EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim katıldı. - SAMSUN

Samsun'da Polis Teşkilatı'nın 177. yılında şehitler anıldı
Samsun'da Polis Teşkilatı'nın 177. yılında şehitler anıldı
Samsun'da Polis Teşkilatı'nın 177. yılında şehitler anıldı
Samsun'da Polis Teşkilatı'nın 177. yılında şehitler anıldı

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Asri Mezarlık, Samsun, Polis, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Polis Teşkilatı'nın 177. yılında şehitler anıldı - Son Dakika


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