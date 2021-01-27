Samsun'da polis uygulamalarında silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Samsun'da polis uygulamalarında silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'da 2 gün süren polis uygulamalarında silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Samsun'da 2 gün süren polis uygulamalarında silah ve uyuşturucu ele geçirildi. Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin işbirliğinde iki gün boyunca uygulama yapıldı. Sabit yol ve şok uygulamalarında 6 bin 857 kişinin GBT sorgusu yapılırken aranan 45 kişinin tespit edildiği, 2 kişiye adli 54 kişiye de idari işlem yapıldığı ayrıca 49 bin 981 lira para cezası uygulandığı belirtildi. Çalışmada 1487 araç kontrol edilirken 16 sürücüye cezai işlem yapıldığı, 182 iş yerinin kontrol edildiği, bir iş yerine cezai işlem uygulandığı ifade edildi. Uygulamalarda bir tabanca, 7 mermi, 14 kesici alet, 48 sentetik ecza hap, 2 uyuşturucu hap ve 85,38 gram esrar ele geçirildiği kaydedildi.

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