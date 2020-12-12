Samsun'da polis ve jandarma 15 bin 617 kişiyi evde denetledi - Son Dakika

SAMSUN (İHA) – Samsun'da karantina ihlallerinin önüne geçilmesi amacıyla başlatılan evde denetim uygulamasında 9 günde 15 bin 617 ikamet denetlendi.

Samsun Valiliği tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, "Kovid-19 pozitif veya temaslısı olup evinde izolasyonda olması gerekenlere yönelik emniyet ve jandarma birimlerimiz tarafından denetimler aralıksız devam ediyor. Son 9 günde 15 bin 617 kişi ikametlerinde denetlenmiş ve karantina kurallarına uymayanlara idari yaptırım uygulanmıştır. Yapılan denetimlerin amacı toplum sağlığını korumaktır. Korona virüsüyle mücadeleye ara vermeden devam etmeliyiz. Unutmayalım, tedbir ve kurallara ne kadar riayet edersek bu mücadelede o kadar başarılı oluruz" denildi. - SAMSUN