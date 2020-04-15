Samsun'da polisi alarma geçiren korona hastası Konya'da tedavi altına alındı - Son Dakika

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Samsun'da polisi alarma geçiren korona hastası Konya'da tedavi altına alındı
6 saat önce
Samsun'da korona virüsü (Covid-19) hastası olan, kiraladığı araçla il dışına çıkan ve polisi alarma geçiren şahsın Konya'ya gittiği, burada hastanede tedavi altına alındığı ortaya çıktı.
Samsun'da korona virüsü (Covid-19) hastası olan, kiraladığı araçla il dışına çıkan ve polisi alarma geçiren şahsın Konya'ya gittiği, burada hastanede tedavi altına alındığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'da önceki akşam rahatsızlanan U.K. (29) adlı genç, Gazi Devlet Hastanesine gitti. Burada müdahale edilen ve kan örnekleri alınan U.K. sağlık görevlileri tarafından evine gönderildi ve evden çıkmaması gerektiği söylendi. Dün akşam saatlerinde tahlil sonucu pozitif çıkıp korona virüsü taşıdığı tespit edilen U.K.'ye ulaşmak isteyen hastane görevlileri kendisine ulaşamayınca polisten yardım istedi. Yapılan araştırma sonucu U.K.'nin evinde olmadığı, kiraladığı araçla Amasya'nın Merzifon ilçesi istikametine gittiği ve buradan da Samsun'a dönmek için yola çıktığı tespit edildi. Polis telsizlerinden ekiplere anons yapılarak U.K.'nin geldiği istikamet bildirildi ve kendisine dikkatli yaklaşılması istendi. Ancak yapılan araştırmalarda U.K.'nin gece Konya'ya gittiği, kendisi ile yapılan görüşmeler sonucunda bir hastaneye gidip tedavi altına alındığı öğrenildi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 10:12 Kaynak: İHA
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