Samsun'da polisin kazara vurduğu genç hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da polisin kazara vurduğu genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Samsun'da polisin kazara vurduğu genç hayatını kaybetti

6 saat önce

Samsun'da polisin kazara vurduğu genç tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da polisin kazara vurduğu genç hayatını kaybetti, System.String[]

Samsun'da polisin kazara vurduğu genç tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde 23 Aralık akşamı meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki otomobil sürücüsü Yaşar Alperen Savaş, polis uygulamasından aracıyla kaçtı. Bu sırada polisler kaçan aracın peşine düştü. Polis uygulamasında görevli bir komiser yardımcısı, aracıyla kaçan Yaşar Alperen Savaş'ı yakaladı. Komiser yardımcısının silahı kazara ateş aldı ve Yaşar Alperen Savaş kazara başından vurularak ağır yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Savaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün gece hayatını kaybetti. Savaş'ın ehliyeti olmadığı için polis uygulamasından kaçtığı ileri sürüldü.


Olaydan sonra gözaltına alınan komiser yardımcısının sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, idari soruşturma başlatıldığı ve açığa alındığı öğrenildi. - SAMSUN

Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Rehin alınan kadın böyle kurtarıldı
Ceket hayat kurtardı! Ölümden dönen şahıs kendine gelemedi Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler Iraklı iş adamını öldürenler suçlarını itiraf etti! 35 bin doları vermemek için öldürmüşler

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 17:06:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da polisin kazara vurduğu genç hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]