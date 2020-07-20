Samsun'da polislere saldırdığı iddia edilen 3 kişi gözaltında - Son Dakika

Samsun'da polislere saldırdığı iddia edilen 3 kişi gözaltında

Samsun'da polislere saldırdıkları iddia edinilen aynı aileden 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polislere saldırdıkları iddia edinilen aynı aileden 3 kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü alkollü araç kullandığı iddia edilen O.Ç.'ye (49) işlem yapmak istedi. Bu sırada O.Ç. ile trafik görevlileri arasında arbede çıktı. Trafik polisleri takviye ekip istedi. Takviye giden polis ekiplerine O.Ç. eşi L.Ç.(46) ve çocukları D.Ç.'nin (19) saldırıp mukavemette bulunduğu ve tekme sonucu de bir polisin yaralandığı öğrenildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan O.Ç., L.Ç. ve D.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Yeni Mahalle, Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 11:01 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da polislere saldırdığı iddia edilen 3 kişi gözaltında - Son Dakika
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Son Dakika

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17:22
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
17:10
13 yaşındaki kız çocuğu, oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti
16:59
Citigroup: Altın önümüzdeki üç ila beş aylık dönemde rekor kıracak
16:58
Rehabilitasyon merkezini pompalı tüfekle basan şahıs, bir kişiyi öldürdükten sonra intihar etti
16:44
Son Dakika: Tecavüz ile suçlanan HDP'li Tuma Çelik partisinden ihraç edildi
16:16
Hatayspor, Mehmet Altıparmak'la yolların ayrıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı
16:10
Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı
15:59
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