Samsun'da polisten maske ve sosyal mesafe uygulaması - Son Dakika

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Samsun'da polisten maske ve sosyal mesafe uygulaması
6 saat önce
Samsun'da polisten maske ve sosyal mesafe uygulaması Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından korona virüsü tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun bulunduğu yerlerde maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi konularında uygulamalar yapıldı.
Samsun'da polisten maske ve sosyal mesafe uygulaması
SAMSUN - Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından korona virüsü tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun bulunduğu yerlerde maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi konularında uygulamalar yapıldı.
İlkadım ilçesi Bankalar Caddesi üzerinde bulunan bir uygulama noktasında polis ekipleri sürücü ve yayaları maske takmaları konusunda uyardı ve bilgilendirmeler yaptı. Sokağa çıkma yasağı bulunan yaş gruplarındaki vatandaşlara yönelik denetimde bulundu. Banka önlerinde sosyal mesafeye aykırı bir durum oluşmaması için de önlem aldı. Ekipler sıra bekleyenler için yerleştirilen bariyerlerle sağlık bir mesafede kalınmasını sağladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 06:01 Kaynak: İHA
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