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Samsun'da polisten 'Onur Anıtı' nöbeti - Son Dakika

Samsun'da polisten 'Onur Anıtı' nöbeti

08.02.2022 14:41
Samsun'da polisten 'Onur Anıtı' nöbeti

SAMSUN'da, Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na yönelik saldırının ardından polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemleri sürdürülüyor.

SAMSUN'da, Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na yönelik saldırının ardından polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemleri sürdürülüyor. Ekipler, gece gündüz anıt ve parkta bekliyor.

Olay, perşembe günü İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Parka ciple gelen 2 kişi, Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalıştı. Çevredekilerin tepkisi sonrası şüpheliler, ipi olay yerinde bırakıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit etti. Plakadan yola çıkan polis, 13 ayrı suçtan toplam 38 dosyasının bulunduğu ortaya çıkan kuzenler Celal Rahman Fidan (39) ve Batuhan Fidan'ı (25) yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

4 GÜN SAYGI NÖBETİ Onur Anıtı'nın yer aldığı İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda olayın yaşandığı gün binlerce kişi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 'anıta saygı' nöbeti başlattı. Anıt çevresinde belediyelerce kurulan çadırlarda çay da ikram edilen kişiler, gece gündüz nöbeti sürdürdü. İstiklal Marşı, İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı'nın söylendiği alandaki nöbet, 4 gün sürdü.POLİS EKİBİ NÖBETTEAtatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na yönelik saldırının ardından polis ekiplerinin çevrede aldığı güvenlik önlemleri ise sürüyor. Ekipler, gece ve gündüz anıt ve çevresindeki parkta bekliyor.

Anıta saldırıya tepkiler de devam ediyor. Birçok ilden Samsun'a gelerek Onur Anıtı'na çelenk bırakan Zafer Partisi üyeleri, tepkilerini dile getirdi. 10 ilin il başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte anıt önünde açıklamada bulunan Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Batur, "Zafer Partisi olarak Atatürk'ün her zaman izinde olduğumuzu, her zaman onun nöbetinde olduğumuzu göstermek için buradayız. Bugüne kadar beklememizin tek nedeni, diğer partilerle herhangi bir çekişme içerisinde değiliz. O yüzden buraya nöbeti devralmaya geldik. Bunun bir provokasyon olduğunun bilincindeyiz. Çok fazla gündem olmasını istemiyoruz fakat Ata'mızın sonuna kadar izinde olacağımızı, onun çizgisindeki Türk milliyetçiliğini devam ettireceğimizi tüm ülkemizin bilmesini istiyoruz" diye konuştu.


- Samsun
Samsun'da polisten 'Onur Anıtı' nöbeti
Samsun'da polisten 'Onur Anıtı' nöbeti
Samsun'da polisten 'Onur Anıtı' nöbeti
Samsun'da polisten 'Onur Anıtı' nöbeti
Samsun'da polisten 'Onur Anıtı' nöbeti
Samsun'da polisten 'Onur Anıtı' nöbeti
Samsun'da polisten 'Onur Anıtı' nöbeti
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Mustafa Kemal Atatürk, Güvenlik Önlemleri, Samsun, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Samsun'da polisten 'Onur Anıtı' nöbeti - Son Dakika


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