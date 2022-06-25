Samsun'da polisten şok uygulamalar - Son Dakika
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Samsun'da polisten şok uygulamalar

25.06.2022 12:37
Samsun'da polisten şok uygulamalar

Samsun'un Terme ilçesinde, huzur ve güven ortamının sürekliliğinin sağlanması amacıyla 'şok uygulamalar' yapıldı.

Samsun'un Terme ilçesinde, huzur ve güven ortamının sürekliliğinin sağlanması amacıyla 'şok uygulamalar' yapıldı. İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, şok uygulamaları yerinde denetleyerek, yapılan faaliyet ve çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü narkotik, KOM, asayiş ve trafik birimleri tarafından eş zamanlı ve geniş çaplı gerçekleşen şok uygulamalara 8 amir, 22 ekip ve 70 personel katıldı. 629 kişiye GBT sorgusu yapılarak, 1 şahsın basit yaralama suçundan arandığı, 1 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. 168 araç sorgusunda 3 araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan, 1 araca da sigortasızlıktan toplam 22 bin 491 TL idari para cezası uygulandı. 1 araçtan üç parça halinde esrar maddesi ele geçirildi. Toplamda 10 iş yeri denetlenerek, iki iş yerine 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli İşlem yapıldı. 15 şahsa 5326 SKM'den toplamda 27 bin 285 TL idari para cezası uygulandı. 1 adet 7.65 çapında ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 6 adet 7.65 mm çapında fişek, 10 adet amaç dışı bıçak, 2 adet muşta da ele geçirildi.

Huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması ve aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla denetimlerin devam edeceği bildirildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Ömer Urhal, Tragger, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da polisten şok uygulamalar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da polisten şok uygulamalar - Son Dakika
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