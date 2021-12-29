Samsun'da polisten yasaklı ırk köpek denetimi - Son Dakika

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polisleri ve İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri tarafından sahipsiz hayvanlar ve yasaklı ırklara yönelik denetim yapıldı.

İstiklal (Çiftlik) Caddesi ve ara sokaklarında yapılan denetimlerde köpek sahipleri uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirildi. Sahipsiz bir köpek ise kısırlaştırılmak ve kayıt altına alınmak üzere zabıta ekiplerince götürüldü. Vatandaşlardan köpeklerini tasmasız ve ağızlıksız dolaştırmamaları istendi.

Denetimde yasaklı ırk köpeğe rastlanmadı. - SAMSUN