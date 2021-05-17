Samsun'da pompalı tüfekle bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Samsun'da pompalı tüfekle bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

17.05.2021 17:43
Samsun'da pompalı tüfekle bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı, System.String[]

Samsun'un İlkadım ilçesinde, araçtan pompalı tüfekle ateş açarak bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, araçtan pompalı tüfekle ateş açarak bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Onur Bektaş'ın (22) öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli A.K'yi (29) İlkadım ilçesinde yakaladı.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Çelik yelek giydirilerek adliyeye götürülen A.K'nin polisteki ifadesinde, "Kavga ettik ve bir anda kendimi kaybederek ateş ettim." dediği belirtildi.

Cinayeti azmettirdiği iddia edilen diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Olay

Askerden yeni geldiği öğrenilen Onur Bektaş, 16 Mayıs'ta yolda yürüdüğü sırada seyir halindeki bir araçtan pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Araçta bulunan 2 şüpheli olay yerinden kaçmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da pompalı tüfekle bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika


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