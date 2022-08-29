Samsun'da polise ateş açan saldırgan çıkan çatışmada hayatını kaybetti

Cübbeli, canlı yayına çıkarılan isme ateş püskürdü: Din adına hüküm vermek buna mı kaldı

Saat 14.30 sıralarında Bafra ilçesi 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda meydana gelen olayda, sokakta pompalı tüfekle yürüyen Ömür Aldemir (37), polisler tarafından durdurulmak istendi. Aldemir, polisleri görünce elindeki tüfekle ateş açtı.

POLİSLE ÇATIŞTI

Aldemir'in tüfeğinden çıkan saçmalar, yakınlarda bulunan Engelli Koordinasyon Merkezi'nin camına, oradan da duvara isabet etti. Çıkan çatışmada polis ekiplerince etkisiz hale getirilen Aldemir, iki bacağından ve karın kısmından ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Aldemir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.