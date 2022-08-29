Samsun'da polise ateş açan saldırgan çıkan çatışmada hayatını kaybetti - Son Dakika
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Samsun'da polise ateş açan saldırgan çıkan çatışmada hayatını kaybetti

29.08.2022 19:21

Samsun'un Bafra ilçesinde pompalı tüfekle yolda yürürken kendisini durdurmak isteyen polislere ateş açan Ömür Aldemir, çıkan çatışmada yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aldemir, hayatını kaybetti.

Saat 14.30 sıralarında Bafra ilçesi 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda meydana gelen olayda, sokakta pompalı tüfekle yürüyen Ömür Aldemir (37), polisler tarafından durdurulmak istendi. Aldemir, polisleri görünce elindeki tüfekle ateş açtı.

POLİSLE ÇATIŞTI

Aldemir'in tüfeğinden çıkan saçmalar, yakınlarda bulunan Engelli Koordinasyon Merkezi'nin camına, oradan da duvara isabet etti. Çıkan çatışmada polis ekiplerince etkisiz hale getirilen Aldemir, iki bacağından ve karın kısmından ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Aldemir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Samsun Emniyet Müdürlüğünden Bafra'daki olayla ilgili açıklama Samsun Emniyet Müdürlüğünden Bafra'daki olayla ilgili açıklama Bafralı atıcıların başarısı Bafralı atıcıların başarısı
Kaynak: DHA

Bafra, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da polise ateş açan saldırgan çıkan çatışmada hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da polise ateş açan saldırgan çıkan çatışmada hayatını kaybetti - Son Dakika
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